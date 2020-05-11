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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 02:31 م

التميمي : الغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال قانوني ودستوري

علي التميمي

اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان الغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال قانوني ودستوري" . 

وقال التميمي في تصريح  صحفي  :" دستوريا وقانونيا يستطيع الكاظمي الغاء جميع القرارات التي اتخذها عبد المهدي خلال مدة تصريف الاعمال البالغة ستة اشهر ، لانها تخالف المادة 61 من الدستور ولم يصادق عليها البرلمان ".

واضاف التميمي :" ان من هذه القرارات  تعيين الدرجات الخاصة والعقود والاتفاقيات والاقالات وتشريع القوانين ..وكلها خارج مفهوم تصريف الاعمال".

واوضح  :" ان  قرارات عبد المهدي تخالف المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء..التي حددت صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ".

 

ف.ا

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