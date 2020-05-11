التميمي : الغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال قانوني ودستوري

اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان الغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال قانوني ودستوري" .



وقال التميمي في تصريح صحفي :" دستوريا وقانونيا يستطيع الكاظمي الغاء جميع القرارات التي اتخذها عبد المهدي خلال مدة تصريف الاعمال البالغة ستة اشهر ، لانها تخالف المادة 61 من الدستور ولم يصادق عليها البرلمان ".



واضاف التميمي :" ان من هذه القرارات تعيين الدرجات الخاصة والعقود والاتفاقيات والاقالات وتشريع القوانين ..وكلها خارج مفهوم تصريف الاعمال".



واوضح :" ان قرارات عبد المهدي تخالف المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء..التي حددت صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ".

ف.ا