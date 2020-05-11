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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 02:27 م

نائب كردي : حزب بارزاني يسعى لعزل العراق عربيا واقليميا .. من خلال وزارة الخارجية

سركوت شمس الدين

حذر النائب الكردي  سركوت شمس الدين من :" وجود خطة اعدها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لعزل العراق عن محيطه العربي والاقليمي والعالمي بترشيح شخصية فاسدة لوزارة الخارجية".

وقال شمس الدين في بيان صحفي :"  ان الديمقراطي الكردستاني لعب كثيراً بمقدرات البلد وافرغ ميزانيته عندما كان احد فاسديه وزيراً للمالية،ويرغب الان باعادة الكرة في وزارة الخارجية واعداد مخطط لعزل العراق عن محيطه العربي والعالمي واحداث توتر في علاقاته مع غيره من البلدان ، من خلال ترشيح شخصية معروفة بفسادها لهذه الوزارة ".

وبين عضو كتلة " المستقبل " انه :" ليس هناك مانع من ترشيح شخصية كردية مستقلة تتسم بالكفاءة والنزاهة والقدرة على ادارة ملف العراق الخارجي في مثل هذا الوضع الحساس من تاريخه،والحفاظ على علاقات العراق المتوازنة مع الجميع وابعاده عن سياسة المحاور" ،محذراً من :" ان الديمقراطي الكردستاني يختار شخصيات مثيرة للجدل ليجعلها في هكذا مناصب يمكن ان تؤثر على سمعة وعلاقات العراق ومكانته بين الدول الاخرى في المستقبل".

 

ف.ا

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