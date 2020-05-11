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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 02:18 م

محمود عثمان : فؤاد حسين وخالد شواني ابرز المرشحين للخارجية والعدل

محمود عثمان

اكد السياسي الكردي محمود عثمان :" ان فؤاد حسين وخالد شواني ابرز المرشحين لحقيبتي الخارجية والعدل في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وقال عثمان في تصريح صحفي  :" ان الحزب الديمقراطي  والاتحاد الوطني الكردستانيين ،  اتفقا على ترشيح خالد شواني لمنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية ، فيما سيكون فؤاد حسين مرشح الاكراد لمنصب وزير الخارجية حال اعطيت لهم".

واوضح :" ان وفدا كرديا رفيعا سيزور بغداد قريبا للتباحث مع الكاظمي والكتل السياسية على عدد من القضايا العالقة بين الاقليم والمركز  ، كالرواتب وتصدير النفط والبيشمركة وايضا امكانية تغيير حصة الاكراد في الوزارات الشاغرة المتبقية من الخارجية الى وزارة النفط ، على اعتبار ان الخارجية لا تخدم الاكراد ولن تقدم شيئا  لهم " .

ف.ا
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