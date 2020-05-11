محمود عثمان : فؤاد حسين وخالد شواني ابرز المرشحين للخارجية والعدل



اكد السياسي الكردي محمود عثمان :" ان فؤاد حسين وخالد شواني ابرز المرشحين لحقيبتي الخارجية والعدل في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".



وقال عثمان في تصريح صحفي :" ان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين ، اتفقا على ترشيح خالد شواني لمنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية ، فيما سيكون فؤاد حسين مرشح الاكراد لمنصب وزير الخارجية حال اعطيت لهم".



واوضح :" ان وفدا كرديا رفيعا سيزور بغداد قريبا للتباحث مع الكاظمي والكتل السياسية على عدد من القضايا العالقة بين الاقليم والمركز ، كالرواتب وتصدير النفط والبيشمركة وايضا امكانية تغيير حصة الاكراد في الوزارات الشاغرة المتبقية من الخارجية الى وزارة النفط ، على اعتبار ان الخارجية لا تخدم الاكراد ولن تقدم شيئا لهم " .



ف.ا