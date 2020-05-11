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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 02:14 م

النزاهة تعيد عقارين للدولة وتوقف قرضا مخالفا للضوابط في بابل

النزاهة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن اعادة عقارين لملكية الدولة، وايقاف صرف قرض مخالف للضوابط والتعليمات في بابل.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة الى :" ان ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، انتقلت إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة  وتمكنت من ضبط حالات تلاعب وتزوير في عقارين وتسجيلهما  باسماء اشخاص دون وجه حق"، موضحة انه تم ضبط اصل اضبارة العقارين واعادتهما الى ملكية الدولة.

واضافت :" ان العقارين مسجلان باسم وزارة المالية وحق التصرف فيهما لبلدية الحلة بموجب قيود مسجلة في عام 1977، علما ان قيمتهما التقديرية تصل الى ملياري دينار ".

وفي عملية ثانية ، انتقل فريق عمل المكتب،  الى المصرف الزراعي – فرع المحاويل  ، وبعد جمع المعلومات والتحري، تمكن من ضبط اضبارة صرف قرض بقرابة مليار دينار، تم  منحه بعد تقديم ضمانات تشوبها شبهات تزوير، فضلاً عن كونها لا تغطي مبلغ القرض.

واوضحت الدائرة :" ان قيمة القرض الكلية بلغت 996 مليون دينار ، وان اجراءات المكتب تمخضت عن  ايقاف هدر المبلغ المتبقي البالغ 333 مليون دينار، الذي كان جاهزا للصرف".

ف.ا
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