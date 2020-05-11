لجنة نيابية تحذر من لجوء الحكومة الجديدة للاقتراض الخارجي لتمويل الموازنة



حذرت لجنة النفط والطاقة النيابية من لجوء الحكومة الجديدة للاقتراض الخارجي لتمويل موازنة ٢٠٢٠.



وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي، امس الاحد، في تصريح صحفي إن “الاقتراض الخارجي يشجع حيتان الفساد على سرقة جزء من تلك الأموال”، موضحا أن “هناك مساع نيابية لمعالجة الموازنة وإيجاد موارد أخرى في تنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل الاستثمار الخارجي داخل العراق بدلا من الاقتراض الخارجي”.



مبينا أن العراق بإمكانه اللجوء للاقتراض عن طريق جلب شركات استثمارية تعمل داخل العراق للحفاظ على الاموال من السرقة.



وأضاف أن “ العراق يحتاج إلى نصف الموازنة قروضا لتأمين احتياجات البلد الأساسية”، مشيرا إلى أن “الحل الوحيد لعبور الازمة الحالية تعضيد الموارد والايرادات بعيدا عن الاقتراض الخارجي تجنبا لسرقة الأموال”.



ف.ا