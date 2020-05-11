عضو بالمالية النيابية يدعو الكاظمي الى تعديل وارسال الموازنة بأسرع وقت



دعا عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، ، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إجراء تعديلات على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.



وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "من الضروري على حكومة مصطفى الكاظمي إجراء تعديلات على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 في أسرع وقت ممكن لإرساله إلى مجلس النواب لتشريعه خلال الفترة المقبلة"، مبيناً أن "الحكومة دون إقرار الموازنة العامة ستكون أشبه بحكومة تصريف أعمال.



وأضاف، أن "تطبيق المنهاج الوزاري يتطلب وجود قانون موازنة اتحادية وكذلك للنهوض بالواقع الاقتصادي وتصليح وترميم آثار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومشكلة وباء كورونا.



وأشار كوجر، إلى أن "وزير المالية الجديد يحتاج إلى وقت لمراجعة قانون الموازنة قبل طرحه على مجلس الوزراء.

ف.ا