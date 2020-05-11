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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 أيار 2020 01:35 م

المطرب المصري تامر حسنى يداعب أبطال المسلسل السوري "مقابلة مع السيد آدم"

تامر حسني

داعب المطرب المصري تامر حسني أبطال المسلسل السوري "مقابلة مع السيد آدم"، حين علق على أحد المشاهد الذي ورد اسمه فيه.

ففي مشهد لاجتماع الأسرة لتناول الطعام، تقول فتاة لأبيها: "في واحدة على الباب بتحكي مثل تامر حسني"، ليرد الأب: "شو عازمين.. تامر حسني".

وعلق تامر على المشهد الذي نشره عبر خاصية الستوريز على "انستجرام"، قائلاً: "والله لو كنتوا عزمتوني على الأكلة الحلوة دي كنت جيت"، مضيفاً:” بالتوفيق.. مسلسل مقابلة مع السيد آدم".

يذكر أن مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"، بطولة غسان مسعود، رنا شميس، محمد الأحمد، دانا جبر، جيانا عيد، منة فضالي، يزن السيد، سلمي جلال، كارمن لبس وغيرهم من الممثلين، تأليف وإخراج فادي سليم.

وتتناول أحداث المسلسل قضايا تجارة الأعضاء البشرية. وهو عمل درامي ذو نزعة بوليسية يقوم علي تصوير تحولات شخصية الطبيب الشرعي آدم، وهو شخصية مركبة، يعيش مع ابنته “ملك” المصابة بمتلازمة داون، يقوم آدم بالعديد من المخالفات نتيجة لاطلاعه على العديد من الجرائم.

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