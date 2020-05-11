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الإثنين, 11 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 أيار 2020 12:52 م

تركيا ترفع حظر التجول بسبب كورونا عن 24 ولاية

تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، رفع حظر التجول المفروض منذ يومين على 24 ولاية تركية ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ورفعت وزارة الداخلية التركية الحظر عن كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول وعن مدن وولايات البلاد اعتبارا من الليلة، مشيرة إلى رفع تدابير الحجر عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة.

وقالت الوزارة، إنها اتخذت إجراءات إدارية أو جزائية بحق 13 ألفا و716 مواطنا ممن خالفوا حظر التجول.

ووفقا لأحدث الإحصاءات التي نشرتها وزارة الصحة الأحد، فإن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و691 شخصا بعد تماثل 3 آلاف و211 للشفاء.

وارتفعت الإصابات إلى 138 ألفا و657 شخصا، بعد تسجيل 1542 إصابة، كما ارتفعت الوفيات إلى 3786، بعد تسجيل 47 وفاة.

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