مصرف الرافدين يدعو المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم امس الى التوجه الى اقرب فرع للمصرف







دعا مصرف الرافدين ، المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم امس الى التوجه الى اقرب فرع للمصرف لصرف مستحقاتهم المالية، مؤكدا انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايار .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان" المصرف استنفر امكانياته لصرف ماتبقى من رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل وتسلم الصكوك وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين ، واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية "، داعيا المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم امس الى التوجه الى اقرب فرع للمصرف لصرف مستحقاتهم المالية.