تسجيل 88 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية





اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (٨٨) إصابة بكورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية



وقالت في بيان ان الاصابات توزعت ، في بغداد/ الرصافة: ٢٢ اصابة بغداد/ الكرخ: ٣٧ اصابة ، مدينة الطب: ٧ اصابات ، ميسان: ١١ اصابة ، البصرة: ٨ اصابات ، ديالى اصابة واحدة فقط ، ذي قار اصابتين. ..





واضافت ان عدد حالات الشفاء بلغ: ٣٢ حالة ، توزعت في بغداد/ الرصافة: ٥ حالات ، بغداد / الكرخ: ١٣ حالة ، مدينة الطب: ٥ حالات شفاء ، البصرة : ٥حالات شفاء ، كربلاء حالة شفاء واحدة ، دهوك: ٣ حالات شفاء .





وتابعت ان عدد حالات الوفيات هو حالتان .. حالة في بغداد / الرصافة ، وحالة في بغداد/ الكرخ.





واوضحت ان مجموع الإصابات الكلي بلغ : ٢٧٦٧ اصابة و ، مجموع الوفيات ١٠٩ حالة وفاة و مجموع حالات الشفاء ١٧٣٤حالة و عدد الراقدين الكلي ٩٢٤ مصابا.