بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 11 أيار 2020
آخر الأخبار
استئناف احتجاجات مناهضة للسلطة.. والكاظمي يتحرك لامتصاص غضب الشارع المطرب المصري تامر حسنى يداعب أبطال المسلسل السوري "مقابلة مع السيد آدم" تركيا ترفع حظر التجول بسبب كورونا عن 24 ولاية مصرف الرافدين يدعو المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم امس الى التوجه الى اقرب فرع للمصرف تسجيل 88 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية خطايا عادل عبد المهدي وحكومته.. فجرت الشارع بوجه مصطفى الكاظمي تجدد الاحتجاجات الشعبية في العراق.. تظاهرات في بغداد و3 محافظات اللجنة العليا للصحة تقرر فرض حظر شامل خلال ايام عيد الفطر المبارك شقيق الكاظمي يغلق صفحته الشخصية على فيسبوك بسبب طلبات الوساطـة للتعيينات البعيجي : أياد خفية وراء حرق المحاصيل الزراعية لتدمير الزراعة واقتصاد البلد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 أيار 2020 11:40 ص

تجدد الاحتجاجات الشعبية في العراق.. تظاهرات في بغداد و3 محافظات

تظاهرات ساحة التحرير

تظاهر مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد، مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين في قتل المتظاهرين، في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد وتسع مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعاً لمئات المحتجين، كما شهدت محافظات ذي قار وواسط والمثنى، تظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام أكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي الذي أعلن أول من أمس أنه قرر إطلاق سراح المتظاهرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي حصلت منذ بدء التظاهرات، ومحاسبة المقصرين، وتعويض عوائل القتلى ورعاية المصابين.

على صعيد آخر، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس المحاكم العراقية بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين في البلاد.

وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إنه انسجاماً مع دعوة رئيس الوزراء وجّه المحاكم كافة التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم.

كما أصيب 11 متظاهرا في اشتباكات مع الشرطة خلال محاولتها منعهم من عبور أحد الجسور إلى المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، وفق مصدر طبي وشهود عيان.

وقال مصدر طبي، إن 11 متظاهرا على الأقل أصيبوا جراء تعرضهم لغازات مسيلة للدموع أطلقتها الشرطة قرب المنطقة الخضراء.

فيما أوضح شهود عيان، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، لمنع المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، بعد اشتباكات مع المحتجين الذين لم يتمكنوا من العبور.

وأفاد شهود عيان ومحتجون، بأن قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وسط مدينة الناصرية، ولم يتسن التأكد من مصدر طبي عن سقوط جرحى أو مصابين.

ويأتي استئناف الحراك الشعبي، غداة قرارات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعتبرها مراقبون ترضية لهم، كإطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها.

وأوقفت جائحة كورونا في 17 آذار الماضي، الحركة الاحتجاجية في عموم البلاد، مع استثناءات بسيطة.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة، قبل أن توقفها جائحة كورونا.

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الإثنين، 11 أيار 2020 11:41 ص
إقرأ ايضا
الكاظمي والتظاهرات

استئناف احتجاجات مناهضة للسلطة.. والكاظمي يتحرك لامتصاص غضب الشارع 11 أيار 2020 01:54 م

12

خطايا عادل عبد المهدي وحكومته.. فجرت الشارع بوجه مصطفى الكاظمي 11 أيار 2020 12:17 م

متظاهرو الديوانية

ثوار الديوانية يوجهون رسائل إلى الكاظمي: عودة التظاهرات بمثابة تحذير للحكومة وللأحزاب السياسية 11 أيار 2020 11:28 ص

مدمرة ايرانية

مذبحة في جنود خامنئي.. بعد الطائرة الأوكرانية بالخطأ مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ! 11 أيار 2020 02:56 ص

توكل كرمان والفيسبوك

"الفيسبوك" إخواني.. تعيين كرمان يسمح بتمرير المحتوي الإرهابي لعملاق التواصل الاجتماعي 11 أيار 2020 01:18 ص

مظاهرات العراق

تقرير| سلاح المظاهرات أسقط الحكومة العراقية الفاسدة ويستطيع فعل الكثير 11 أيار 2020 12:40 ص

تظاهرات العراق

رغم قرارات الكاظمي.. تظاهرات في بغداد ومدن أخرى 10 أيار 2020 04:49 م

عبد الوهاب الساعدي

عودة عبد الوهاب الساعدي لمنصبه.. قيمة رمزية ورد اعتبار 10 أيار 2020 12:29 م

التعليقات