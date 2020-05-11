اللجنة العليا للصحة تقرر فرض حظر شامل خلال ايام عيد الفطر المبارك









أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، ، فرض حظر شامل للتجوال بعيد الفطر ومحاسبة المخالفين.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / لمواجهة جائحة كورونا، عقدت اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال، وعدد من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فايروس كورونا" .

وقال الكاظمي بحسب البيان، إن "جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهتها"، مؤكدا "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات" .



واضاف البيان أن "اللجنة العليا استمعت الى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي" .

وقررت اللجنة العليا، وفقا للبيان، أن يكون "حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا، وفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك ".