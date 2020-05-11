شقيق الكاظمي يغلق صفحته الشخصية على فيسبوك بسبب طلبات الوساطـة للتعيينات

اقدم احد اشقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، على اغلاق صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ، بسبب ماوصفه بتزاحم الطلبات التي وصلته للتوسط لدى شقيقه رئيس الحكومة الجديد .



وكتب شقيق الكاظمي عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ، رسالة اعتذار لاصدقائه بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها منذ تسنم الكاظمي منصب رئاسة الوزراء ، وتلقيه كما هائلا من الرسائل الشخصية ، منها طلبات تسلم مناصب وزارية في الحقائب الشاغرة ، واخرى للتوسط بمنصب مدير عام ، فضلا عن طلب تعيين بمنصب مدير علاقات مجلس الوزراء ، ومئات طلبات التعيينات الاخرى المماثلة.