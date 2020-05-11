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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 11 أيار 2020 11:29 ص

البعيجي : أياد خفية وراء حرق المحاصيل الزراعية لتدمير الزراعة واقتصاد البلد

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البعيجي : أياد خفية وراء حرق المحاصيل الزراعية لتدمير الزراعة واقتصاد البلد


اكد  نائب رئيس لجنة الزراعة  النيابية، منصور البعيجي، وجود أياد خفية تقف خلف حرق المحاصيل الزراعية في بعض المحافظات العراقية  بهدف تدمير  إقتصاد العراق.
 وقال في بيان  ان حرق الاراضي الزراعية تقف وراءه جهات لضرب اقتصاد البلد خصوصا بعد ان شهدنا اكتفاء ذاتيا لأغلب المحاصيل الزراعية التي كانت اغلبها تستورد من خارج  البلد.


وطالب البعيجي  الحكومة العراقية والجهات المختصة بـ"التدخل بالسرعة الممكنة للوقوف وراء الجهات والايادي المخفية التي تحرق الاراضي الزراعية وتدمر الاقتصاد من خلال هذا العمل الارهابي الذي يهدف الى تدمير الزراعة في البلد".

 واوضح ، أن "الزراعة في البلد من اهم القطاعات الاقتصادية والتي لاتقل اهمية عن قطاع النفط  الذي نأمل من الحكومة دعمها كونها تمثل موردا مهما لجميع ابناء الشعب العراقي  مشيرا الى اهمية  ان يكون هنالك تحرك سريع من قبل الحكومة للوقوف على من يقوم بهذا العمل الارهابي.
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