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الإثنين, 11 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 11 أيار 2020 11:21 ص

مقتل أحد عناصر ميليشيا الحشد بنيران قناص شمال الحلة

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مقتل أحد عناصر ميليشيا الحشد بنيران قناص شمال الحلة




 اعلن مصدر في الشرطة مقتل احد  عناصر ميليشيا  الحشد بنيران قناص شمال الحلة.

وقال المصدر أن أحد  عناصر ميليشيا الحشد الشعبي قتل  بعد إصابته بطلق ناري في الرأس  أثناء تواجده بإحدى نقاط التفتيش في منطقة الرويعية التابعة لناحية جرف  الصخر شمال الحلة.
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