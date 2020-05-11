مقتل أحد عناصر ميليشيا الحشد بنيران قناص شمال الحلة

اعلن مصدر في الشرطة مقتل احد عناصر ميليشيا الحشد بنيران قناص شمال الحلة. وقال المصدر أن أحد عناصر ميليشيا الحشد الشعبي قتل بعد إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء تواجده بإحدى نقاط التفتيش في منطقة الرويعية التابعة لناحية جرف الصخر شمال الحلة. Copy أخبار متعلقة إصابة مقاتل بالحشد العشائري بنيران قناص شرق ديالى مقتل واصابة سبعة من ميليشيا الحشد بهجوم لداعش شمال بعقوبة اصابة ثلاثة من عناصر ميليشيا الحشد بهجوم لداعش شمال الحلة مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحشد بهجمات شنها داعش الإرهابي في صلاح الدين مقتل جندي في الجيش بنيران قناص لداعش جنوب مدينة بعقوبة اصابة شرطيين بنيران قناص في جلولاء بديالى