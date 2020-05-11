تظاهرة في كربلاء تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة

تظاهر المئات في كربلاء للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة. وقال شهود عيان ان المئات من المتظاهرين تجمعوا وسط كربلاء مرددين هتافات تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة. Copy أخبار متعلقة الكاظمي يتعهد بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة الزرفي يؤكد للممثلة الأممية عزمه تشكيل حكومة تلبي تطلعات المتظاهرين وإجراء انتخابات نزيهة الأعرجي : عدم تكليف رئيس وزراء جديد سيفاقم الأزمة عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة عاجل.. حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة المتورطين باستهداف المتظاهرين في العراق