النزاهة النيابية :سنقدم طلبا لمنع سفر وزراء ومسؤولين في حكومة عبد المهدي بسبب شبهات فساد









اعلنت لجنة النزاهة النيابية انها ستقدم طلبا رسميا الى رئاسة الادعاء العام وهيئة النزاهة لمنع سفر بعض وزراء حكومة المستقيل عادل عبد المهدي خارج البلاد ، حتى انتهاء التحقيقات بشأن شبهات فساد تتعلق بعملهم.



وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي ، في تصريح صحفي اننا سنقدم اليوم طلبا رسميا الى رئاسة الادعاء العام وهيئة النزاهة لمنع سفر المسؤولين والوزراء الذين تم استجوابهم في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي"، مشيرا الى ان " لجنة النزاهة النيابية حولت أكثر من دعوى الى هيئة النزاهة للتحقيق مع الوزراء المشتبه بهم".



واضاف ان "القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب ان تستند الى محاضر تحقيق او قضايا قانونية"، مبينا ان "هيئة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق".



واوضح ان " اللجنة ستطلب منع ستة وزراء ومسؤولين / لم يسمهم / من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيقات القضائية المتعلقة بعملهم ".