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الإثنين, 11 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 أيار 2020 09:58 ص

إقليم كردستان يمدد حظر التجوال حتى 18 مايو

كردستان
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان عن تمديد فترة حظر التجوال إلى 18 من الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حظر التجوال بين محافظات "اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين"، يستمر لغاية الساعة الـ12 من مساء يوم 18 مايو/ أيار.

وأكدت الوزارة، السماح لعودة المواطنين من سكنة اقليم كردستان العالقين في المحافظات الاخرى، شريطة إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مبينة أنه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين في محافظات كركوك ونينوى وديالى من سكنة محافظات اقليم كردستان لغرض التنقل والتوجه الى اماكن عملهم.

وقررت وزارة الداخلية منح الصلاحيات اللازمة للمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة من أجل منح الموافقات اللازمة لافتتاح الأماكن الخدمية وفقا للتعليمات الصحية.

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