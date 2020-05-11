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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 أيار 2020 09:46 ص

نفط البصرة: لا إصابات بشرية في حادثي إطلاق النار المباشر

نفط البصرة
أعلنت شركة نفط البصرة عن تعرض كوادرها لهجومين مسلحين في حقل الفيحاء الحدودي، من دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

واعتبر بيان للشركة، أن الهجمات تعكس "حالة الضعف في إجراءات مسك الأرض من قبل قوات الحدود، الأمر الذي استدعى إعلام قيادة عمليات البصرة لمعالجة الحادث ومراجعة الخطة الأمنية".

وذكرت شركة النفط المملوكة للدولة العراقية، أن الحادث الأول جرى بسلاح كلاشينكوف واستهدف عجلة تابعة للشركة، فيما استهدف الحادث الثاني مركبة ثقيلة تعود لأحد المقاولين العاملين في الحقل.
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