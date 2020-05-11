الاقتصادية النيابية تحذر: الاقتراض قد يحل ازمة .. لكنه يولد ازمات !



كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن حجم الديون المثقل بها العراق ، محذرة من :"ان الاقتراض الخارجي سيولد ازمات مستقبلية ".



وقال حامد الموسوي عضو اللجنة في تصريح صحفي :" ان العراق مثقل بالديون الداخلية والخارجية وحكومة عبد المهدي حاولت تسديد بعضها"، مبينا :" ان حجم هذه الديون بلغ 38 مليار دولار دينا داخليا ، و52 مليارا دينا خارجيا".



واضاف:" ان عودة الحكومة الجديدة للاقتراض ستثقل كاهل العراق وقد يعجزعن تسديدها "، مشيرا الى :" ان الاقتراض الخارجي يمكن ان يحل الازمة الاقتصادية لكنه سيولد ازمات مستقبلية".