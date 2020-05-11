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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 02:59 ص

الاقتصادية النيابية تحذر: الاقتراض قد يحل ازمة .. لكنه يولد ازمات !

الاقتصاد العراقي


كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن حجم الديون المثقل بها  العراق ، محذرة من :"ان الاقتراض الخارجي سيولد ازمات مستقبلية ".

وقال حامد الموسوي عضو اللجنة في تصريح صحفي :" ان  العراق مثقل بالديون الداخلية والخارجية وحكومة عبد المهدي حاولت تسديد بعضها"، مبينا :"  ان حجم هذه الديون بلغ 38 مليار دولار دينا داخليا ، و52 مليارا دينا خارجيا".

واضاف:"  ان  عودة الحكومة الجديدة للاقتراض ستثقل كاهل العراق وقد يعجزعن تسديدها "، مشيرا الى :" ان الاقتراض الخارجي يمكن ان يحل الازمة الاقتصادية لكنه سيولد ازمات مستقبلية".

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