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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 02:56 ص

مجلس السليمانية : اللا مركزية الحل الافضل لازمة المحافظة

مجلس السليمانية


اكد رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد امين:" ان اللامركزية الحل الافضل للازمة الراهنة في المحافظة ".

وقال محمد امين في حديث متلفز:" من اجل انعاش المشاريع الخدمية وايصالها بافضل صورة الى المواطنين ، نحن نؤيد نظام اللامركزية الادارية والمالية ".

واضاف:" بشكل عام  ، نحن نريد ان يكون هناك اجماع حول نظام اللامركزية ، ونريد ان يفهم المواطن اهمية وفوائد هذا النظام ".

وتابع  :" ان نظام اللامركزية الادارية هو الحل الافضل في المرحلة الراهنة والازمة  التي يشهدها اقليم كردستان بشكل عام ،ومحافظة السليمانية بشكل خاص، نحن نريد معالجة تلك المشاكل عن طريق نظام اللامركزية".

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