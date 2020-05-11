مجلس السليمانية : اللا مركزية الحل الافضل لازمة المحافظة



اكد رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد امين:" ان اللامركزية الحل الافضل للازمة الراهنة في المحافظة ".



وقال محمد امين في حديث متلفز:" من اجل انعاش المشاريع الخدمية وايصالها بافضل صورة الى المواطنين ، نحن نؤيد نظام اللامركزية الادارية والمالية ".



واضاف:" بشكل عام ، نحن نريد ان يكون هناك اجماع حول نظام اللامركزية ، ونريد ان يفهم المواطن اهمية وفوائد هذا النظام ".



وتابع :" ان نظام اللامركزية الادارية هو الحل الافضل في المرحلة الراهنة والازمة التي يشهدها اقليم كردستان بشكل عام ،ومحافظة السليمانية بشكل خاص، نحن نريد معالجة تلك المشاكل عن طريق نظام اللامركزية".