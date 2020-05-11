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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 02:52 ص

البصرة تقدم ثلاثة مرشحين لوزارة النفط

وزارة النفط


كشفت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، عن ترشيح ثلاث شخصيات من المحافظة لتولي منصب وزارة النفط  كاستحقاق للبصرة ، ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت الحامدي في تصريح صحفي :" ان تقديم الاسماء لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتم نهاية الاسبوع الحالي لغرض تقديم ما تبقى من كابينته الوزارية لمجلس النواب قبل عيد الفطر المبارك ".

ولم تذكر النائبة اسماء الشخصيات المرشحة ، لكنها اشارت الى  :" ان نواب البصرة سيتركون حرية الاختيار للكاظمي بعد تقديم مرشحيهم ولن يفرضوا عليه اسما معينا".

وكان مجلس النواب قد صوت، الخميس الماضي، على تمرير 15 وزارة من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،  فيما رفض خمس وزارات وتم تأجيل وزارتي الخارجية والنفط.

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