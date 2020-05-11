الكعبي : البرنامج الحكومي يتلاءم مع المرحلة المقبلة



وصف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، بانه :" يتلاءم مع المرحلة المقبلة، في ظل وجود الكثير من التحديات ".



وقال الكعبي في تصريح صحفي :" هناك الكثير من التحديات الاقتصادية والامنية والصحية امام الحكومة الجديدة، تتمثل بالازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط والتحدي الامني في ملاحقة خلايا عصابات داعش الارهابية والقضاء عليها، فضلا عن التحدي الصحي المتمثل بجائحة كورونا وتداعياتها والتعامل والتعاطي مع الملفات الاخرى كالتوازن وابعاد العراق عن الصراعات الدولية والاقليمية وتنفيذ مطالب المتظاهرين ".



واضاف:" ان البرنامج الحكومي لرئيس الحكومة ، على الرغم من انه مقتضب، الا انه يتلاءم مع المرحلة المقبلة، فالدولة العراقية امام منعطفات وتفاصيل مهمة تحتاج الى اعادة النظر وبناء القدرات والقابليات التي تتلاءم وحجم تلك التحديات، لاسيما في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتفعيل جانب الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومشاركته في التنمية ".