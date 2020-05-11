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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 02:40 ص

"سائرون" : جهات سياسية تحاول تأجيج الشارع ضد الكاظمي

سائرون


اتهم تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر، جهات سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء تصعيد التظاهرات في الوقت الحالي.

وقال النائب عن التحالف علي اللامي في تصريح صحفي :" ان هناك جهات سياسية معارضة لحكومة مصطفى الكاظمي، تقف خلف تأجيج الشارع العراقي والتظاهرات الحالية وافتعال اعمال العنف والتخريب".

واضاف :" ان هذه الجهات السياسية، تسعى الى عرقلة عمل حكومة مصطفى الكاظمي، وتأزيم الوضع بين رئيس الوزراء الجديد،والشارع العراقي، خصوصاً بعد اتخاذه قرارات مهمة تصب في صالح المتظاهرين السلميين"، داعيا المتظاهرين الى :" الحذر من هذه الجهات، وعدم السماح لها بتخريب التظاهرات الحقة المشروعة".

وعادت التوترات الى ساحات الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية رفضا لحكومة مصطفى الكاظمي التي لم يمر على تشكيلها سوى 4 ايام.

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