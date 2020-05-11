لجنة نيابية تكشف عن موعد مفاوضات الكاظمي مع الجانب الامريكي



اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابلغ الاطراف السياسية انه سيتفاوض مع الامريكان على انسحاب قواتهم من العراق الشهر المقبل ".



وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اخبر القوى السياسية داخل مجلس النواب ، انه سيجلس مع القوات الامريكية مطلع شهر حزيران المقبل لبحث جدولة انسحاب القوات الاجنبية من الاراضي العراقية ".



واضاف الزيادي :" ان هناك اتفاقا مسبقا جرى بين الكاظمي والقوى السياسية على اخراج جميع القوات الاجنبية من الاراضي العراقية ".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعلن عن تشكيل خلية ازمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لاجراء مباحثات مع الجانب الاميركي ، خاصة بمراجعة الاتفاق الستراتيجي بين بغداد وواشنطن .



