"الفيسبوك" إخواني.. تعيين كرمان يسمح بتمرير المحتوي الإرهابي لعملاق التواصل الاجتماعي

أثار تعيين موقع "الفيسبوك"، للإخوانية اليمنية توكل كرمان في مجلس الحكماء، بموقع التواصل الاجتماعي الشهير، للاشراف على المحتوى ردود أفعال عالمية حول سر اختيار كرمان؟ وفائدة وجودها في هذا المنصب ومخاطر وجودها؟ باعتبار أنها صوت يمني إخواني معروف ووجودها في مجلس "حكماء" الفيسبوك يسمح بتمرير صفحات متطرفة وارهابية لأن ذلك يتناسب مع خلفياتها السياسية والدينية.

وأثار قرار "الفيسبوك" بتعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان، ضمن "مجلس الحكماء" للموقع العالمي، لتحديد شكل المحتوى في الشرق الأوسط، علامات استفهام كبيرة، والسبب تاريخ كرمان ومواقفها السياسية، وأعلنت شركة فيسبوك، عن أول أعضاء مجلس الحكماء الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، وسيكون بمثابة "محكمة عليا" ويضم شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات.

وجاء اختيار فيسبوك لتوكل كرمان، ضمن قائمة من الشخصيات التي سيخول لها اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى الذي يسمح به أو يلزم بإزالته، من على موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام. وهو ما اثار الجدل، خاصة أنّ كرمان معروفة بقربها من تنظيم الإخوان، المصنّف في عدد من الدول كتنظيم "إرهابي".

وفيما أعربت "كرمان" عن سعادتها بالمنصب، وقالت يسعدني الانضمام إلى مجلس الإشراف العالمي لمحتوى Facebook و Instagram، لم يعد احتكار الحكومات لوسائل الإعلام والمعلومات ممكناً بفضل منصات التواصل الاجتماعي. وأنضم إلى مجلس الإشراف للمساعدة في حماية وتمكين أصوات الناس والدفاع عن حرية التعبير.

صارت ضجة هائلة، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة التي قامت بها شركة فيسبوك، متسائلين عن المعايير والأسس التي اعتمدتها الشركة في تعيين القيادية في حزب الإصلاح، الذراع اليمني لتنظيم الإخوان، وكتب أحدهم على موقع تويتر: "فيسبوك عمل لجنة أخلاقيات عليا حط فيها مدام توكل كرمان للإشراف علي المنشورات التي تخص منطقتنا، هذا معناه إعطاء إشراف على فيسبوك مصر للإخوان مباشرة.

وعلق آخرون ساخرين لم ينقص المنظمات الدولية إلا تعيين عبد الملك الحوثي في منظمة العفو الدولية!

وانتشر وسم "أرفض الإرهابية توكل كرمان أن تكون من حكماء فيسبوك" على موقع تويتر، واستخدمه الكثيرين لإبداء استيائهم من قرار فيسبوك الغريب.

وسبق لـ"توكل كرمان" أن اتخذت مواقف داعمة للإخوان في مصر، ومناهضة للتحالف العربي في اليمن، والذي يقاتل من أجل دعم الحكومة الشرعية للبلاد لاستعادة السلطة من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وعبر مقال لـ"نيك كليج" نائب الرئيس للشئون العالمية والاتصالات فى فيس بوك، أكد كليج، إن اختيار الأعضاء المعلنون يعكس مجموعة واسعة من الآراء والخبرات، مشيرا إلى أنهم عاشوا فى أكثر من 27 دولة، ويتحدثون 29 لغة على الأقل، وجميعهم ملتزمون بمهمة مجلس الرقابة ونتوقع منهم اتخاذ بعض القرارات التى لن نتفق معها دائمًا فى Facebook - لكن هذه هى النقطة: إنهم مستقلون حقًا فى ممارستهم للحكم المستقل وأن تواجه عضوية المجلس نفسها انتقادات، لكن نجاحها على المدى الطويل يعتمد على وجود أعضاء يجلبون وجهات نظر وخبرات مختلفة، وقال بشأن عملية الاختيار "ساعد Facebook على بدء عملية اختيار الأعضاء من خلال اختيار أربعة رؤساء مشاركين، والذين عملوا معنا منذ ذلك الحين لاختيار الأعضاء الإضافيين الستة عشر الذين تم الإعلان عنهم اليوم، سيستمر اختيار العضوية بهذه الطريقة حتى يختار مجلس الإدارة ما يصل إلى 40 عضوًا، وعند هذه النقطة سيتولى وحده مسؤولية اختيار الأعضاء في المستقبل، تظل بوابة التوصيات مفتوحة لاقتراحات إضافية. وأضاف يتعاقد الأعضاء مباشرة مع مجلس الرقابة، وهم ليسوا موظفين على Facebook ولا يمكن إزالتهم بواسطة Facebook". وأوضح مسئول فيس بوك فى مقاله "سينفذ Facebook قرارات المجلس ما لم ينتهك ذلك القانون، وسوف يستجيب بشكل بناء وبحسن نية لتوجيهات السياسة التي وضعها المجلس.

وتزايدت الدعوات لمقاطعة "فيسبوك" بعد تعيين توكل كرمان وقالوا إن الفيس أظهر انحيازا لوجهات النظر الإخوانية والمتطرفة.

أ.ي