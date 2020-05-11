بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 11 أيار 2020
آخر الأخبار
تطبيعية بنيان تلتقي برابطة يونس محمود رسميا .. احمد راضي ممثلا لنادي الكرخ في انتخابات اتحاد الكرة الاقتصادية النيابية تحذر: الاقتراض قد يحل ازمة .. لكنه يولد ازمات ! مجلس السليمانية : اللا مركزية الحل الافضل لازمة المحافظة البصرة تقدم ثلاثة مرشحين لوزارة النفط الكعبي : البرنامج الحكومي يتلاءم مع المرحلة المقبلة "سائرون" : جهات سياسية تحاول تأجيج الشارع ضد الكاظمي لجنة نيابية تكشف عن موعد مفاوضات الكاظمي مع الجانب الامريكي رغم قرارات الكاظمي.. تظاهرات في بغداد ومدن أخرى حركة رافضون: تقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة سيكون بداية نزع فتيل أزمة الثورة القادمة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 12:40 ص

تقرير| سلاح المظاهرات أسقط الحكومة العراقية الفاسدة ويستطيع فعل الكثير

مظاهرات العراق
مراقبون: نزول الشباب العراقي لساحات التظاهر على مدى شهور وعدم خوفهم من ميليشيات إيران يؤكد بدء العراق مرحلة جديدة

أكد مراقبون، أن الوضع السياسي في العراق بدأ يتغير، وبعد ما يزيد على 17 عاما من الهيمنة الإيرانية، دخلت المظاهرات الشعبية العراقية الحاشدة على الخط، وبدا أن مفعولها أكثر من السحر، فقد استطاعت إسقاط الحكومة العراقية الفاسدة التي كان يترأسها عادل عبد المهدي، وأسقطت بعده كلا من علاوي وعدنان الزرفي لعدم الاقتناع ببرامجهما المقدمة للتغيير.
وقال المراقبون، إن العراق يتغير بعدما ادرك الشعب العراقي، أنه لا امل في الكتل السياسية التابعة لايران فبدأ الشباب العراقي ينزل للشارع مباشرة  لتغيير الأوضاع المهترئة الفاسدة ونجح بالفعل في مسعاه.
وقال الكاتب، حامد شهاب، إن من مفاخر القدر، وما يبعث في النفس العراقية البهجة والسرور، أن أجيالنا الشبابية الحالية هي من أعادت لنا صياغة معادلة جديدة، تضع خارطة طريق لكيفية خلاص العراقيين، من زمنهم العصيب،ومما مروا به من محن ونكبات ومآس وويلات، تكالبت فيها كل قوى الشر بمختلف مسمياتها وأشكالها، وكانت تدعمها جهات أقليمية ودولية، لاتكن للعراق وشعبه ذو الارث التاريخي العريق، سوى الكراهية والحقد الأعمى، وها هم أجيال العراق وشبابه يملأون ساحات التظاهر في أغلب مدن العراق وبخاصة العاصمة بغداد وساحة التحرير قبلة الثوار، وقد أقسموا على أنفسهم على أن يكونوا هم المثل الأعلى والقدوة الحسنة التي تعيد لوجه العراق إبتسامته المتفائلة المتسامحة ودوره الوطني والتاريخي المعطاء، لبلد وهبه الله من الثروات والعقول الناضجة المتفتحة ما يشكل مفخرة ونقطة إنطلاقة لمستقبل مشرق، وركيزة لأية نهوض الى حيث سلالم المجد، وما يرفع رؤوس العراقيين الى علياء السماء.
مشيرا في مقال له، عن دلالات ومعاني التظاهرات العراقية، أنه لو تعمقنا في مدلولات وقيم ما أقرزته ساحات التظاهر في بغداد وفي محافظات أخرى لوجدنا أنها تحتاج الى أن يغوص الباحثون والنخب الثقافية في أعماق بحورها ليكتشفوا اللآليء والدرر التي أعادت لهم الأمل بإنفراجة خير معطاء، نشم روائحها االعطرة وعنفوانها الشامخ.

مشددا على أن مواقف أؤلئك الفتية والشباب الابطال الميامين وما أفرزته مواقفهم الوطنية الايجابية المسؤولة من معطيات ودلالات تؤكد بالملموس أن فجر العراق ونجمه بدأ يبزغ، وتشرق أنواره الوضاءة، لتعيدنا الى أمجاد بغداد، وايام زهوها وعزها وفخارها، وهي التي كانت عروسة الدنيا المزدانة بكل جواهر الزمن الجميل ولآليء درره، وأثيابه الجميلة وطبيعتها الساحرة الخلابة وحدائقها الغناء، لتزيح طغمة أفسدت البلاد وحاولت تخريب أمزجة وقيم العباد، لتنزل بها الى قاعها السفلي المنحط، لكي يكون بمقدورها تنفيذ رغبات حقدها الدفين واطماعها الشريرة، لكن محاسن القدر العربي، هي من حركت الاجيال العراقية لتكتب صفحة تحد ونهوض واقتلاع لمتاريس التخلف والإنحطاط، وتعيد للبلد هيبته ووقاره ويكون مفخرة لدول المنطقة وشعوبها وللعالم، ولتؤكد لدول المنطقة والعالم أجمع أن الثورة الشبابية التي بزغ فجرها في عراق الديمقراطية الجديد، هي ثورة من نوع خاص، تتخطى الأطر الانقلابية السابقة للثورات الشعبية للانتقال بالمجتمع العراقي من حالة النكوص والاخفاق واليأس، بعد فصول دامية ومريرة من حكومات تعاقبت على هذا البلد من عام 2003 وحتى الان، كي تزيح وجوهها الكالحة، وتضع حدا لجورها وظلمها وطغيانها وفسادها وانتهاكها للحرمات وتعديها على كرامات البشر، وهي إنتقالة نوعية وقفزة متطورة..
وعليه فإن المظاهرات العراقية الحاشدة والاحتجاجات الهادرة بشوارع العراق، هى القادرة على التغيير واستطاعت بالفعل أن تحققه على الأرض ولو بخطوة بسيطة.
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مدمرة ايرانية

مذبحة في جنود خامنئي.. بعد الطائرة الأوكرانية بالخطأ مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ! 11 أيار 2020 02:56 ص

توكل كرمان والفيسبوك

"الفيسبوك" إخواني.. تعيين كرمان يسمح بتمرير المحتوي الإرهابي لعملاق التواصل الاجتماعي 11 أيار 2020 01:18 ص

تظاهرات العراق

رغم قرارات الكاظمي.. تظاهرات في بغداد ومدن أخرى 10 أيار 2020 04:49 م

عبد الوهاب الساعدي

عودة عبد الوهاب الساعدي لمنصبه.. قيمة رمزية ورد اعتبار 10 أيار 2020 12:29 م

a7b30a28-bedb-4161-afd9-b48b68016250

«ميليشيات السراج تقتل بعضها».. تفاصيل مقتل رئيس مخابرات حكومة طرابلس 10 أيار 2020 12:09 م

تظاهرات

بعد تشكيلها بـ4 أيام ..التوترات تعود لساحات التظاهر في أول تصعيد احتجاجي ضد حكومة الكاظمي 10 أيار 2020 11:50 ص

الكاظمي

إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين.. الكاظمي يستفتح قراراته بمغازلة الحراك الشعبي 10 أيار 2020 11:34 ص

كورونا في العراق

خلية أزمة كورونا: إذا بقيت الأمور كما هي سيبقى الفايروس موجودا.. ولن نصل إلى مرحلة الأمان نهائياً 10 أيار 2020 11:13 ص

التعليقات