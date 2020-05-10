بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 10 أيار 2020 04:26 م

حركة رافضون: تقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة سيكون بداية نزع فتيل أزمة الثورة القادمة

ميليشيات
أكدت حركة رافضون السنية، اليوم الأحد، أن تقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة سيكون بداية لنزع فتيل أزمة الثورة القادمة.

وذكرت الحركة في بيان، أن "حركة رافضون ومن تمثلهم من الأغلبية الصامتة من جمهور المكون السني، تعلن تأييدها لجميع مطالب ساحة التظاهر في بغداد والمحافظات".

وأضافت، "في الوقت الذي نستبشر خيراً من باكورة القرارات التي اتخذها الكاظمي فأننا ندعوه لأن يكون موقفه منتصراً للحق وأن يدعم المتظاهرين السلميين فهم صوت الشعب وقلبه النابض بالحرية وأن لا يخضع لطغمة الشر الفاسدة التي ألبست البلاد ثوب الذل والهوان".

واوضحت إن "المليونيات الشعبية الغاضبة لن تهدأ مالم تجد صدى صادقاً لمطالبها وكمقدمة لصدق النوايا فإن تقديم قتلة المتظاهرين للعدالة سيكون بداية مقبولة تنزع فتيل ازمة الثورة القادمة".

وتابعت الحركة "بدورنا وكبادرة حسن نية فإننا نحذر رئيس الوزراء من خناجر الفساد المتربصة به ممن يريدون إيقاع الفتنة بينه وبين المتظاهرين بحادث قد ترتكبه ايادٍ غادرة بحق المتظاهرين او اياد عدوة تسعى لاغتيالك ممن تضررت مصالحهم المالية الفاسدة لإيقاف عجلة الإصلاح المرتقبة.. الخزي والعار للساسة الفاسدين وفي مقدمتهم من يسمون ساسة المكون السني اللهم.. احفظ العراق والعراقيين".
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