متظاهرو المثنى يحرقون الإطارات قرب ساحة الغدير

شهدت محافظة المثنى، اليوم الأحد، تصعيدا من قبل متظاهرين عبر حرق الإطارات قرب ساحة اعتصام الغدير في السماوة.



وقال نشطاء، إن المتظاهرين أحرقوا الإطارات اليوم قرب ساحة اعتصام الغدير في تصعيد جديد لم تشهده الأيام الماضية.



تجدر الإشارة إلى أن محافظة واسط تشهد تصعيداً أيضاً بعدما تم حرق مقرات الأحزاب الدينية في المحافظة أمس السبت.