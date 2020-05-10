متظاهرو واسط يطالبون بإقالة ومحاكمة الحكومة المحلية

أصدر متظاهرو محافظة واسط، بياناً طالبوا فيه بإقالة الحكومة المحلية وإحالتها إلى القضاء.



وقال نشطاء، إن ثوار واسط تجمعوا أمام مبنى المحافظة وأصدروا بياناً قبل قليل عبر مكبرات الصوت.



وأضاف أن بيان الثوار طالب بإقالة الحكومة المحلية قاطبة ويفوض إدارة المحافظة إلى القضاء ويحذر نواب واسط من الدخول إلى المحافظة.

