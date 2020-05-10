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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 10 أيار 2020 04:03 م

متظاهرو واسط يطالبون بإقالة ومحاكمة الحكومة المحلية

متظاهرو واسط
أصدر متظاهرو محافظة واسط، بياناً طالبوا فيه بإقالة الحكومة المحلية وإحالتها إلى القضاء.

وقال نشطاء، إن ثوار واسط تجمعوا أمام مبنى المحافظة وأصدروا بياناً قبل قليل عبر مكبرات الصوت.

وأضاف أن بيان الثوار طالب بإقالة الحكومة المحلية قاطبة ويفوض إدارة المحافظة إلى القضاء ويحذر نواب واسط من الدخول إلى المحافظة.
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