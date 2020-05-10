الجيزاني يحذر المتظاهرين: انتبهوا من طابور الدولة العميقة الخامس

طالب المحلل السياسي معن الجيزاني، المتظاهرين من تواجد الدولة العميقة والحفاظ على سلميتهم في التظاهرات.



وقال الجيزاني في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "المبالغ التي دفعها أنصار المالكي والعامري لبعض الخيم خلال الشهرين الماضيين بدأت تعمل والناشطين بالساحات والمقربين منها يعلمون بهذا الأمر".



وأضاف "انتبهوا من طابور الدولة العميقة الخامس وحافظوا على ثورتكم بالسلمية".

