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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 10 أيار 2020 03:52 م

الجيزاني يحذر المتظاهرين: انتبهوا من طابور الدولة العميقة الخامس

التظاهرات
طالب المحلل السياسي معن الجيزاني، المتظاهرين من تواجد الدولة العميقة والحفاظ على سلميتهم في التظاهرات.

وقال الجيزاني في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "المبالغ التي دفعها أنصار المالكي والعامري لبعض الخيم خلال الشهرين الماضيين بدأت تعمل والناشطين بالساحات والمقربين منها يعلمون بهذا الأمر".

وأضاف "انتبهوا من طابور الدولة العميقة الخامس وحافظوا على ثورتكم بالسلمية".
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