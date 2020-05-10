الزراعة النيابية تقترح الاعتماد على " النفط البديل " للخروج من الازمة المالية



اقترحت لجنة الزراعة النيابية الاعتماد على "النفط البديل" لتجاوز الازمة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط، مبينة :" ان الخروج من الازمة يتطلب تفعيل العديد من القطاعات الحيوية التي بمقدورها مضاعفة واردات البلد ودعم الموازنة المالية".



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح صحفي :" ان الاعتماد على النفط البديل ( الزراعة والمنافذ الحدودية )، احد العوامل الاساسية لمضاعفة واردات البلد غير النفطية ".



واضاف:" ان الحكومات المتعاقبة لم تضع في اولوياتها خططا مستقبلية بعيدة الامد ، يتم من خلالها تنويع مصادر الدخل"، مؤكدا :" ان الاعتماد على قطاعي الزراعة والمنافذ الحدودية سينعش الموازنات المالية القادمة ".



ف.ا