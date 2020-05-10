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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 02:40 م

الزراعة النيابية تقترح الاعتماد على " النفط البديل " للخروج من الازمة المالية

الزراعة النيابية

اقترحت لجنة الزراعة النيابية الاعتماد على "النفط البديل" لتجاوز الازمة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط، مبينة :" ان الخروج من الازمة يتطلب تفعيل العديد من القطاعات الحيوية التي بمقدورها مضاعفة واردات البلد ودعم الموازنة المالية". 

وقال رئيس اللجنة  سلام الشمري في تصريح صحفي :" ان الاعتماد على النفط البديل ( الزراعة  والمنافذ الحدودية )، احد  العوامل الاساسية لمضاعفة واردات البلد غير النفطية ".

واضاف:" ان الحكومات المتعاقبة لم تضع في اولوياتها خططا مستقبلية بعيدة الامد ، يتم من خلالها تنويع مصادر الدخل"، مؤكدا :" ان الاعتماد على قطاعي الزراعة والمنافذ الحدودية سينعش الموازنات المالية القادمة ".

ف.ا
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