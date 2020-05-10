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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 02:38 م

البلداوي : لهذه الاسباب تأجل حسم بعض الوزارات

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

اوضح النائب عن تحالف "الفتح" محمد البلداوي، اسباب تأجيل حسم بعض الوزارات، مبينا :" ان بعض المرشحين تم رفضهم من الكتل السياسية لوجود ملفات تتعلق بالمساءلة والعدالة ووجود شوائب في ملفاتهم".

وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان بعض الكتل السياسية التزمت بالاتفاق بشأن قيام المكلف باختيار الاسماء التي يراها مناسبة في كابينته الوزارية، في حين عملت بعض الكتل على فرض اسماء معينة للحقائب الوزارية ".

واضاف :" ان الكتل السياسية رفضت بعض الاسماء المقدمة للكاظمي، حيث سيحسم ملفها بعد مشاورات واتفاقات مابين الاطراف السياسية لحسم الجدل بشأنها ".

وبين :" ان هناك اختلافات مابين الكتل السياسية بشأن الوزارات المتبقية والتي لم تحسم حقائبها"، مشيرا الى :" ان تحالف القوى طرح شخصية معنية لاحدى الوزارات وحصل اعتراض من داخل الكتلة نفسها على الشخصية المطروحة، في حين ان بعض الشخصيات طرحت وتم الاعتراض عليها من الكتل الاخرى لوجود ملفات تتعلق بالمساءلة والعدالة وغيرها ".

ف.ا
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