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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 02:34 م

المالية النيابية : ديون اربيل لبغداد تكفي لسد رواتب 8 ملايين مواطن

اللجنة المالية النيابية

دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة الجديدة الى العمل على استحصال ديون بغداد لاربيل البالغة 128 تريليون دينار كمستحقات شهرية متراكمة، مبينة :" ان تلك المبالغ تكفي لسد رواتب 8 ملايين مواطن".

وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي :" ان الحكومة قادرة على توفير مبالغ الرواتب بعدة طرق دون الاقتراض الخارجي ، بضمنها توفير 24 ترليون دينار من اموال المنافذ الحدودية".

واضاف القدو:" ان اربيل مطالبة بسداد 128 تريليون دينار كمستحقات شهرية متراكمة جراء بيع النفط وعدم  دفع وارداته لبغداد ، بحسب الاتفاق ، وعلى الحكومة عدم المجاملة واسترداد المبلغ لتسديد الرواتب".

وتابع :" ان 8 ملايين مواطن بين موظف ومتقاعد ومشمول بالرعاية الاجتماعية مهددون بسبب انخفاض الايراد المالي للعراق في حال عدم التصرف  بحكمة".

ف.ا
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