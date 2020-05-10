المالية النيابية : ديون اربيل لبغداد تكفي لسد رواتب 8 ملايين مواطن



دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة الجديدة الى العمل على استحصال ديون بغداد لاربيل البالغة 128 تريليون دينار كمستحقات شهرية متراكمة، مبينة :" ان تلك المبالغ تكفي لسد رواتب 8 ملايين مواطن".



وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي :" ان الحكومة قادرة على توفير مبالغ الرواتب بعدة طرق دون الاقتراض الخارجي ، بضمنها توفير 24 ترليون دينار من اموال المنافذ الحدودية".



واضاف القدو:" ان اربيل مطالبة بسداد 128 تريليون دينار كمستحقات شهرية متراكمة جراء بيع النفط وعدم دفع وارداته لبغداد ، بحسب الاتفاق ، وعلى الحكومة عدم المجاملة واسترداد المبلغ لتسديد الرواتب".



وتابع :" ان 8 ملايين مواطن بين موظف ومتقاعد ومشمول بالرعاية الاجتماعية مهددون بسبب انخفاض الايراد المالي للعراق في حال عدم التصرف بحكمة".



ف.ا