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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 02:29 م

خشان : وزارات اهدرت مبالغ كبيرة وسط الازمة المالية

باسم خشان

كشف النائب المستقل باسم خشان، عن هدر مبالغ كبيرة من قبل بعض الوزارات وسط الازمة المالية الراهنة وانخفاض اسعار النفط، مبينا :"  ان بعض الوزارات اساءت التصرف بالمال وخالفت الدستور".

وقال خشان في تصريح صحفي :"  ان  بعض الوزارات في حكومة تصريف الاعمال اساءت التصرف بالاموال وقامت بابرام عقود ، وهو شيء مخالف لما نص عليه الدستور ، اضافة الى ان تلك العقود ابرمت وسط الازمة المالية وانخفاض اسعار النفط ".

واشار الى :" ان وزارة التربية في حكومة تصريف الاعمال ابرمت عقد التأمين الخاص بها بمبلغ 41 مليار دينار ، وتمت كل اجراءات العقد في يوم واحد ، اضافة الى ان شركة تجارة الحبوب اشترت 100 سيارة نوع مرسيدس حمل بمبلغ 28 مليون دولار".

وبين ان “ العراق يعيش ازمة مالية ينبغي الوقوف عندها والابتعاد عن مثل هكذا عقود ابرمت في ظل حكومة تصريف الاعمال، حيث يتوجب اتخاذ خطوات من شأنها الابتعاد عن العقود غير الضرورية وتشديد الرقابة على اموال الدولة ".

 

ف.ا

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