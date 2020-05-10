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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 02:24 م

رئيسة برلمان اقليم كردستان تبحث مع بلاسخارت الاوضاع في المنطقة وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة

ريواز فائق


بحثت رئيسة برلمان اقليم كردستان ريواز فائق مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت  الاوضاع الراهنة في المنطقة وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة  مصطفى الكاظمي   .

 وقال موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان فائق استقبلت  بلاسخارت ,وبحثت معها  ايضا الازمة المالية في اقليم كردستان والاوضاع المتردية للموظفين واصحاب الدخل المحدود التي حدثت بسبب انتشار فايروس كورونا ".

 واشار الى ان الجانبين ناقشا  العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

ونقل الموقع عن رئيسة برلمان كردستان قولها : "في المرحلة الراهنة اولويات عملنا هي خدمة المواطنين وانقاذهم من الازمة المالية التي يشهدها الاقليم ".

ف.ا
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