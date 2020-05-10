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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 02:06 م

برلماني يدعو الكاظمي الى إيقاف الأوامر الصادرة من الحكومة السابقة لنقل المدراء

تيار الحكمة

دعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري ، الحكومة الجديدة ورئيسها مصطفى الكاظمي، الى إيقاف جميع الأوامر الإدارية الصادرة خلال الشهر الأخير من عمر الحكومة السابقة المتعلقة بالتنقلات، ومن بينها أوامر نقل لعدد من المدراء العامين، معتبراً أن بعضها صدر لغرض "تصفية حسابات" بين أطراف سياسية أو حزبية.

وقال البديري في تصريح صحفي، إن "هناك أوامر إدارية جرت بالشهر الأخير من عمر الحكومة السابقة تضمنت عمليات نقل لعدد من المدراء العامين داخل الوزارات أو مابين وزارة وأخرى"، مبيناً أن "تلك الأوامر جرت خارج الضوابط أو الصلاحيات القانونية وكان البعض منها لأسباب شخصية أو لتصفية حسابات بين أطراف سياسية أو حزبية أو لمصالح خاصة.

وأضاف البديري، أن "تلك القرارات والأوامر غير قانونية أو مهنية، بالتالي فعلى الحكومة الجديدة ورئيسها مصطفى الكاظمي إلغاء جميع أوامر التنقلات التي جرت بالشهر الأخير من عمر الحكومة السابقة، ودراستها بشكل تفصيلي لمعرفة الدوافع الحقيقية خلفها ومحاسبة كل من تورط باستغلال منصبه لمصالح حزبية أو شخصية.

ف.ا
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