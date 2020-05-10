بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 10 أيار 2020
آخر الأخبار
عودة عبد الوهاب الساعدي لمنصبه.. قيمة رمزية ورد اعتبار تسجيل ٧٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية نائب عن البصرة يحدد معايير اختيار مرشح وزارة النفط مسؤول كردي و بلاسخارت يبحثان عددا من المواضيع المهمة التي تخص اقليم كردستان والعراق عامة نائب : لاخلافات حول مرشحي الحقائب الشاغرة والكاظمي سيكمل حكومته قبل عطلة العيد إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين.. الكاظمي يستفتح قراراته بمغازلة الحراك الشعبي مسرور بارزاني ووزير الطاقة الأمريكي يبحثان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك الكاظمي يؤكد للسفير الاردني تطلعه لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين اياد علاوي يحذر من تسويف مطالب الشعب العراقي بتعديل الدستور والانتخابات المبكرة تظاهرة في بابل تطالب بالقصاص من الفاسدين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 11:57 ص

تعليق ناري من البرلمان على تشكيل الكاظمي لجنة بشأن العنف ضد التظاهرات

الكاظمي
قلل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي يوم الاحد من اهمية قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل اللجان وإعادة التحقيق باحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات منذ انطلاقها في البلاد.
وقال العزاوي إن " لجان التحقيق شكلت سابقا بأمر من رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، وبأمر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتوصلت إلى  نتائج ورفعت تقريرها إلى رئاستي الوزراء والبرلمان من خلال زيارتها إلى ساحة التحرير وعدد من المحافظات".
وأضاف ان " لجان التحقيق اتخذت عدة إجراءات أبرزها اعتبار القتلى من المتظاهرين شهداء من الدرجة الأولى وتعويض ذويهم والجرحى وقرارات أخرى اتخذت صالح المتظاهرين".
وبين عضو اللجنة الأمن النيابية، أن "اللجان التي أمر الكاظمي بتشكيلها، لا نعرف على ماذا ستعمل، إذا كانت القضية محقق فيها في وقت سابق أم لا، وبالتالي فإنها لا تقدم شيئا"، معتبرا الوقت ذاته، أن قرار الكاظمي بتشكيل اللجان قد يكون له رؤيه خاصة برئيس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم السبت إن حكومته شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، مشيراً إلى أنه أمر بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين.
وأوضح الكاظمي في تصريح بثه التلفزيون الرسمي عقب أول جلسة لحكومته، إن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية، مبيناً أن "اللجنة ستنظر في إنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى".
وأضاف أنه وجه أجهزة الأمن باطلاق كل المعتقلين من المتظاهرين، مشيراً إلى أنه طلب من مجلس القضاء الاعلى التعاون لاطلاق سراح من حكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي.
وقتل قُرابة 600 متظاهر منذ انطلاق الاحتجاجات في بداية شهر تشرين من عام 2019  في العراق على ايدي مسلحين والقوات الامنية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

الكاظمي : هكذا سأتعامل مع ملف إقليم كردستان 10 أيار 2020 12:02 م

thumbs_b_c_2cb6420eedd719c9b8bea77fcb135f68

تسجيل ٧٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 10 أيار 2020 11:40 ص

20200401_1585735578-491-large

نائب عن البصرة يحدد معايير اختيار مرشح وزارة النفط 10 أيار 2020 11:39 ص

EXld4BCWAAA-Or7

مسؤول كردي و بلاسخارت يبحثان عددا من المواضيع المهمة التي تخص اقليم كردستان والعراق عامة 10 أيار 2020 11:36 ص

510422Image1

نائب : لاخلافات حول مرشحي الحقائب الشاغرة والكاظمي سيكمل حكومته قبل عطلة العيد 10 أيار 2020 11:34 ص

mmmmmm-1wm60nnl7nmaniqyy3350r9jn0govcz6ohqynytcwi44

مسرور بارزاني ووزير الطاقة الأمريكي يبحثان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك 10 أيار 2020 11:33 ص

EXl9cXXWoAE3i7R

الكاظمي يؤكد للسفير الاردني تطلعه لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين 10 أيار 2020 11:30 ص

allwi

اياد علاوي يحذر من تسويف مطالب الشعب العراقي بتعديل الدستور والانتخابات المبكرة 10 أيار 2020 11:28 ص

التعليقات