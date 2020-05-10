بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 10 أيار 2020
آخر الأخبار
عودة عبد الوهاب الساعدي لمنصبه.. قيمة رمزية ورد اعتبار تسجيل ٧٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية نائب عن البصرة يحدد معايير اختيار مرشح وزارة النفط مسؤول كردي و بلاسخارت يبحثان عددا من المواضيع المهمة التي تخص اقليم كردستان والعراق عامة نائب : لاخلافات حول مرشحي الحقائب الشاغرة والكاظمي سيكمل حكومته قبل عطلة العيد إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين.. الكاظمي يستفتح قراراته بمغازلة الحراك الشعبي مسرور بارزاني ووزير الطاقة الأمريكي يبحثان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك الكاظمي يؤكد للسفير الاردني تطلعه لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين اياد علاوي يحذر من تسويف مطالب الشعب العراقي بتعديل الدستور والانتخابات المبكرة تظاهرة في بابل تطالب بالقصاص من الفاسدين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 11:53 ص

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ4 ملايين حالة

a7b30a28-bedb-4161-afd9-b48b68016250
 
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 4 ملايين شخص، حسبما أفادت جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية صباح اليوم الأحد.
ورصدت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، 4 ملايين و24737 إصابة، بزيادة 85,9 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدلات الإصابة اليومية مقارنة مع 93,8 ألف في اليوم السابق.
وبلغت حصيلة الوفيات 279311 حالة، بينما تماثل للشفاء أكثر من مليون و370 ألف شخص.
وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس مع ما يزيد عن مليون و309 آلاف إصابة، تليها إسبانبا (223,5 ألف) وإيطاليا (218,2 ألف) وبريطانيا (216,5 ألف)، فيما تبقى روسيا في المركز الخامس مع نحو 198,6 ألف إصابة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

لبنان يسمح بصلاة الجمعة للمرة الأولى منذ إغلاق كورونا 08 أيار 2020 12:26 م

a7b30a28-bedb-4161-afd9-b48b68016250

قريبا قطر تعود لأهلها .. و5 قرارات متوقعة أبرزها تسليم الإخوان وإلغاء "الجزيرة"للأبد 07 أيار 2020 02:08 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

تقرير أممي: الدول "الأكثر فقرا" تحتاج إلى 6.7 مليار دولار لمواجهة كورونا 07 أيار 2020 11:22 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

ضربة موجعة لإيران .. مقتل قائد القوات الخاصة لمليشيات الحوثي بمأرب 07 أيار 2020 11:00 ص

ExtImage-9102702-420189248-1

​مصر تدرس تقليص الدراسة بالعام الجديد إلى يومين فقط في الأسبوع 06 أيار 2020 03:07 م

ExtImage-3911468-1464134528

وزيرة الثقافة الروسية تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا 06 أيار 2020 03:01 م

ExtImage-2689969-1411400192

تسجيل 2144 وفاة بكورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة و2384 إصابة 06 أيار 2020 02:59 م

ExtImage-3911468-1464134528

الخطوط الجوية القطرية تخطط لتسريح جديد لموظفيها وخفض كبير فى المرتبات 06 أيار 2020 11:59 ص

التعليقات