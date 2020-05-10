بعد تشكيلها بـ4 أيام ..التوترات تعود لساحات التظاهر في أول تصعيد احتجاجي ضد حكومة الكاظمي

عادت التوترات الى ساحات الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية رفضا لحكومة مصطفى الكاظمي التي لم يمر على تشكيلها سوى 4 أيام.

وانطلقت الشرارة الاولى من محافظة واسط حيث اعلن المتظاهرون فيها في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق ساعة الصفر واسقاط الحكومة المحلية بالمحافظة المتمثلة بالمحافظ ونائبيه.

كما اعلن متظاهرو واسط اسقاط كل قائم مقام ومدراء النواحي واسناد ادارة المحافظة الى القضاء.

وفي محافظة ذي قار قال مصدر امني،إن هناك تجمع لعدد من المتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية وسط حدوث صدامات مع قوات الامن واطلاق القنابل الغازية.

اما في المثنى فقد اشار مصدر آخر الى "تجمع المتظاهرين في ساحة الاحتفالات (الغدير) وسط المدينة، وقطعهم عددا من الشوارع الرئيسية بالاطارات المشتعلة".

وفي العاصمة بغداد لفت مصدر امني الى "وجود صدامات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب من على جسر الجمهورية واطلاق الغازات المسيلة للدموع".

وشهدت مدن جنوب العراق ليلة السبت على الاحد احتجاجات غاضبة في تصعيد جديد مارسه متظاهرو تشرين ضد حكومة الجديدة.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.

وقُتل نحو 550 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية حقوق الانسان الحكومية غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.

شهدت مدن جنوب العراق ليلة السبت- الاحد احتجاجات غاضبة في تصعيد جديد من متظاهري تشرين ضد حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وخرج محتجون في مدن كبيرة بالجنوب وهم يجوبون الشوارع منددين بما اسموه ببقاء "الفاسدين والسارقين" بالسلطة وعدم محاسبتهم واستمرار تردي الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد.

واضرم المحتجون في محاظة واسط النيران في مقر سابق لمنظمة "بدر" بزعامة هادي العامري احد الاقطاب الشيعية الرئيسة المشاركة بالسلطة منذ سقوط نظام صدام والمقربة من ايران.

وقطع المتظاهرون طريق الديوانية – النجف الرئيسي بالاطارات المشتعلة،.