تسجيل ٧٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية







اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (٧٦) اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و41 حالة شفاء في العراقخلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.





وقالت في بيان ان الاصابات موزعة كالتالي:" بغداد/ الرصافة: ٢٥، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٩،ميسان: ١، البصرة: ١٧،واسط: ١، الانبار: ٢، صلاح الدين: ١".



واضافت :" ان حالات الشفاء بلغت ٤١حالة ، وكما يلي: بغداد / الكرخ: ١١، النجف: ٢،البصرة : ٨، بابل: ٤،اربيل: ٥،كركوك: ١،المثنى: ٩،صلاح الدين: ١، والوفيات : ٣ حالات؛حالة في بغداد / الرصافة وحالة في مدينة الطب وحالة في ديالى ".





وتابعت :" ان مجموع الإصابات بلغ ٢٦٧٩، ومجموع الوفيات: ١٠٧، ومجموع حالات الشفاء: ١٧٠٢،والعدد الكلي للراقدين : ٨٧٠".

