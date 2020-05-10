نائب عن البصرة يحدد معايير اختيار مرشح وزارة النفط





حدد النائب عن محافظة البصرة، عامر فايز، ، معايير اختيار مرشح وزارة النفط، بعد تعهد رئيس الوزراء بمنح الوزارة لمرشح من محافظة البصرة، فيما أكد فايز أن الوزارة استحقاق بصري.

وقال فايز في تصريح صحفي، إن "حقيبة النفط لا يمكن ان تمنح لأية كتلة سياسية او شخصية منتمية لحزب او متهمة بالفساد.

وأضاف، أن "المعايير التي يجب ان تتوفر في وزير النفط الجديد، هي أن يكون شخصية غير منتمية لأي حزب سياسي، وأن يكون نزيهاً بمعنى ليس عليه أي مؤشر فساد، وأن يكون من المختصين المهنيين في مجال النفط والغاز، ومن مواليد وسكنة محافظة البصرة

وأكد أن "عرض اي مرشح خلاف تلك المعايير والشروط لن نصوت عليه حال طرح اسمه داخل جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للوزراء المتبقيين من كابينة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي