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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 10 أيار 2020 11:36 ص

مسؤول كردي و بلاسخارت يبحثان عددا من المواضيع المهمة التي تخص اقليم كردستان والعراق عامة

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مسؤول كردي و بلاسخارت يبحثان عددا من المواضيع المهمة التي تخص اقليم كردستان والعراق عامة



بحث الرئيس  المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق  جينين هينيس بلاسخارت عددا من المسائل المهمة والآنية التي تخص  اقليم كردستان والعراق عامة .

وقال موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :" ان  شيخ جنكي استقبل بلاسخارت وعبر الطرفان عن الامل بنجاح الحكومة  الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وان تستطيع حكومته العمل على وضع الحلول وادخال بيئة مناسبة الى الوسط تعمل على تقديم خدمات افضل لجميع المكونات العراقية ".

وبحث الجانبان ايضا  العلاقات بين بغداد واربيل، مؤكدين ضرورة ان يكون هنالك عمل بشكل متقارب بين الجانبين ليتمكنا من تحقيق الوعود للشعب، مشددين على ضرورة ادارة الحكم تحت اطار الدستور العراقي".

واشار الجانبان خلال اللقاء الى آخر التطورات والمستجدات حول طلب محافظة السليمانية تطبيق اللامركزية وسبل تنفيذها ليتم التمكن من توزيع السلطات والايرادات بشكل متساو وعادل".

وشمل اللقاء بحث آخر المستجدات حول فايروس كورونا ومحاولات حكومة اقليم كردستان ووزارة الصحة ، وبالخصوص مديرية صحة السليمانية  السيطرة على الفايروس المستجد.
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