نائب : لاخلافات حول مرشحي الحقائب الشاغرة والكاظمي سيكمل حكومته قبل عطلة العيد

اكد النائب عن تحالف الفتح ، عباس الزاملي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكمل كابينته الوزارية خلال الموعد الذي تعهد به امام مجلس النواب ، قبل حلول عيد الفطر المبارك .



وقال الزاملي ان " الكاظمي تعهد بتقديم مرشحي الحقائب الشاغرة امام البرلمان لاستكمال تشكيل الحكومة قبل عطلة عيد الفطر المبارك "، مشيرا الى استمرار الحوارات للاتفاق على اختيار المرشحين السبعة .





واوضح انه " لا توجد خلافات بين الكاظمي والقوى السياسية حول اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة ، وهناك وجهات نظر متعددة قابلة للحل ضمن الاطر الدستورية ".