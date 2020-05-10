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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 10 أيار 2020 11:33 ص

مسرور بارزاني ووزير الطاقة الأمريكي يبحثان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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مسرور بارزاني ووزير الطاقة الأمريكي يبحثان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك



بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال اتصال هاتفي  مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال بيان للمكتب الإعلامي لحكومة إقليم كردستان, ان الجانبين بحثا خلال المكالمة الهاتفية، التداعيات التي خلفها تفشي جائحة فيروس كورونا على اقتصاد إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة ".

 وأكد الجانبان, أهمية رفع سقف الاستثمارات في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان". كما تم التطرق الى المستجدات على الساحة العراقية وتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الإتحادية وسبل استمرار  الولايات المتحدة دعمها لاقليم كردستان  وللعراق عامة  لا سيما عبر المساعدة المالية الدولية".

كما جرى الإتفاق في الإتصال الهاتفي على سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ".

من جانبه عبر بارزاني , عن تضامنه مع ذوي الضحايا الذين حصدت جائحة كورونا ارواحهم في الولايات المتحدة.
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