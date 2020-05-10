الكاظمي يؤكد للسفير الاردني تطلعه لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين





التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سفير المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد منتصر الزعبي .



واعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين وبالتعاون الستراتيجي ضمن اطار التحالف الثلاثي بين العراق والاردن ومصر، وتطلعه لزيادة التبادل التجاري والنظر في تعزيز الربط الكهربائي والاستفادة من تجربة الاردن في مكافحة جائحة كورونا . كما جرت مناقشة الخطوات العملية لافتتاح الملحقية العسكرية الاردنية في بغداد.



وقدّم السفير الاردني التهاني بتشكيل الحكومة العراقية ونيلها ثقة مجلس النواب، مؤكدا حرص الاردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا على تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.