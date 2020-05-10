تظاهرة في بابل تطالب بالقصاص من الفاسدين

تظاهر المئات في مدينة الحلة مركز محافظة بابل الليلة الماضية مطالبين بالقصاص من الفاسدين. واكدوا انهم سيعودون للتظاهر من جديد حتى تحقيق مطالبهم بمحاكمة الفاسدين والقتلة. Copy أخبار متعلقة حكومة الكاظمي بين رفض الشارع والتأييد الدولي.. فهل تنجح فيما قطعته على نفسها من وعود؟ عضو بخلية الازمة : اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﺮ جدا خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ الكعبي : العراق مازال في دائرة خطر كورونا لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة