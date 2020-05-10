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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 10 أيار 2020 11:22 ص

خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ..الكاظمي : من أولويات حكومتي تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات

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خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ..الكاظمي : من أولويات حكومتي تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات



اكد رئيس الوزراء  مصطفى  الكاظمي أن من أولويات  حكومته تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، .


وقال خلال ترؤسه الجلسة الاولى لمجلس الوزراء :نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول الى انتخابات نزيهة وعادلة .

 واضاف  إن قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل .


ووافق  مجلس الوزراء على القرارات التالية :-

أولا / تخويل  رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين .

ثانيا / إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل ، الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية .

ثالثا/ قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق .

رابعا / الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

خامسا/تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.

سادسا/ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.

سابعا/ تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي.
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