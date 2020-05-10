الكاظمي يوجه رسالة إلى إيران: العراق لن يكون ممرًّا أو مقرًّا للإرهاب

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلمة، معلنًا عن أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين.

وأوضح الكاظمي أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، ومحاسبة المقصرين وتقديم تعويضات للمتضررين، مؤكدًا أن حكومته ستعمل من أجل إجراء انتخابات عراقية شفافة.

في سياق آخر، استقبل الكاظمي في مكتبه بالقصر الحكومي سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر.

وأكد الكاظمي للسفير الأمريكي ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة.

كذلك، استقبل الكاظمي السفير الإيراني في بغداد، وأكد له أن العراق لن يكون ممرًّا أو مقرًّا للإرهاب أو منطلقًا للاعتداء على أي دولة أو ساحة لتصفية الحسابات.