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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 10 أيار 2020 10:10 ص

الزيادي: كتل سياسية تضغط لفرض أسماء متحزبة لحقيبة النفط

بدر-الزيادي (1)

أكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، أن نواب المحافظة هم من سيقدمون المرشح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الزيادي في تصريح، إن "نواب محافظة البصرة كان لهم دور كبير أثناء تشكيل الحكومة والحصول على وزارة النفط وأن هنالك اجتماعات مكثفة لاختيار مرشح لوزارة النفط من أهالي البصرة".

وأضاف أن "نواب محافظة البصرة هم من يختاروا مرشح حقيبة النفط و نتمنى من الكاظمي ان يفي بوعده الذي قطعه لمنح وزارة النفط لمحافظة البصرة".

وتابع أن " بعض كتل سياسية بدأت تضغط وتتحرك لفرض أسماء متحزبة لحقيبة النفط وان الانتخابات المبكرة تحتاج الى عمل كبير لتقليص الفترة الزمني".

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